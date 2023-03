Twence zou heel Hengelo wel kunnen verwarmen met de eigen ‘warmte’

HSC’21 staat nog altijd ‘gewoon’ in de subtop: ‘We laten ons het goede gevoel niet zomaar afpakken’

Wat kan HSC’21 nog in het restant van dit seizoen? Vorig jaar verraste de derdedivisionist alles en iedereen door, dankzij een ijzersterke serie na de winterstop, een periodetitel te winnen. Destijds moest de ploeg zich van onderuit de ranglijst omhoog knokken, nu staat HSC al ‘gewoon’ in de subtop. Tegen een andere subtopper UNA was er zondag wel een domper: 0-3.