Twente Boven: op zaterdag glimt de wagen

Tubantia voorlopig in de ijskast, maar komt terug met nieuwe formule

Met veel enthousiasme zijn we deze maand, na een gedwongen pauze van meer dan twee jaar, weer begonnen met het Lezersmenu. En de animo was weer overweldigend. Schenkerij Poortbulten in De Lutte verwelkomde deze maand meer dan 1500 gasten. Toch zetten we het maandelijkse driegangendiner even in de ijskast, want de beproefde formule is aan slijtage onderhevig en schuurt hier en daar.

30 mei