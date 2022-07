Twente lijkt 225 opvangplaatsen voor asielzoekers te halen, maar niet in elke gemeente en niet altijd snel

met video Enschedese Justin heeft één grote wens: Max zien racen

Een keer eerder mocht hij Max ontmoeten. In Spa in 2018, maar Justins grootste wens is dat hij opnieuw zijn held kan zien. Kan aanraken. Op de foto met hem mag. De Formule 1-racer vormt één van de weinige hoogtepunten in Justins beperkte leven. Zijn oma deed een oproep en kreeg al duizenden reacties.

9 juli