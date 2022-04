Twente loopt uit voor zonnige Koningsdag, drukte begint te komen op verschillende markten

In Enschede zijn verspreid door de stad verschillende evenementen georganiseerd. De drukte begint al aardig op gang te komen op het Van Heekplein en de omliggende straten. Mensen struinen er langs kraampjes. In Hengelo is het beeld niet veel anders. Ook daar lopen de mensen tussen de kleedjes door waar tweedehands waar op is uitgestald.

Net als in Enschede en Hengelo was het ook in Almelo al vroeg dag. De Oranjemarkt is waarschijnlijk de grootste publiekstrekker vandaag. Met zo'n vijfhonderd plekken verdeeld door de binnenstad is die behoorlijk groot dit jaar.