Twente onbereikbaar voor scheepvaart: ‘Zonder zware bui gaat Twentekanaal eind van de week dicht’

Sluis bij Eefde mogelijk op slot, schepen uit voorzorg alleen nog op aanvraag door ‘Poort van Twente’

Rijkswaterstaat sluit niet uit dat de sluis in het Twentekanaal bij Eefde moet worden afgesloten vanwege de lage waterstanden. Als dat gebeurt, heeft dat zeer grote economische gevolgen. De sluis – ook wel Poort van Twente genoemd – is een belangrijke, logistieke schakel in de Europese scheepvaartverbinding. Om het water in het Twentekanaal op peil te houden, is Rijkswaterstaat vanochtend bij de sluis begonnen met het beperkt doorlaten van schepen.

17 augustus