Twente wacht hittegolf, maar uitzonderlijk is het niet: zo vaak komt het voor in deze regio

ENSCHEDE - We lijken in Twente af te stevenen op een hittegolf. Daarvoor moet het minimaal vijf dagen achter elkaar minstens 25 graden zijn, waarvan drie dagen 30 graden of meer. Zoiets is in deze regio niet uitzonderlijk. Sterker nog: het komt hier veel vaker voor dan in andere delen van het land.

Uit de gegevens van Weeronline blijkt dat er in Twente in de afgelopen 22 jaar veertien keer sprake is geweest van een hittegolf. De laatste keer was in het jaar 2021. Ook in 2020 was er een hittegolf. Van 5 tot en met 17 augustus. Het bijzondere daaraan was een unieke serie van acht tropische dagen met maxima van 30 graden of meer. Niet eerder was het zolang dagelijks 30 graden en meer.

Ook in 2018 werd op Meetstation Twenthe een hittegolf waargenomen. Het was toen liefst 29 dagen lang 25 graden of warmer. Ook waren er 15 tropische dagen waarop het 30 graden of warmer was. Voor de warmste dag moeten we terug naar 25 juli 2019. Het werd toen liefst 40,2 graden. Dat record wordt de komende week niet verbroken.

Regionale verschillen

Een hittegolf in Twente en de Achterhoek is dus niet uitzonderlijk. Sterker nog: uit de gegevens van Weerstation Twenthe blijkt dat we vaker te maken hebben met een hittegolf dan andere delen van het land. Zo was er sinds de eeuwwisseling maar één hittegolf op Vlieland en Terschelling. Ook in Stavoren, Berkhout, IJmuiden, Voorschoten en Hoek van Holland is een hittegolf uitzonderlijk.

In de afgelopen 22 jaar hebben het zuiden en zuidoosten van het land het vaakst te maken gehad met een hittegolf. Meetstation Arcen in Limburg spant de kroon met 25 hittegolven sinds de eeuwwisseling. Dat zijn er bijna dubbel zo veel als in De Bilt (13) werden gemeten. Ook in het Limburgse Ell en het Brabantse Eindhoven kwam het sinds 2000 minimaal twintig keer tot een regionale hittegolf.

Hittegolf aanstaande

Weeronline houdt serieus rekening met een nieuwe hittegolf in Twente. Maandag werd de 25 graden in deze regio aangetikt en ook de komende tien dagen loopt de temperatuur op naar minimaal 25 graden. De komende vijf dagen wordt het zelfs tropisch. Elke dag wordt het minstens 30 graden. Zondag lijkt de warmste dag te worden: 35 graden.

Volledig scherm De hittegolven in Twente. © weerstatistieken.nl