Twentehoes, het centrum voor de Twentse taal, op sterven na dood: bestuursleden stappen op

Bas van Baar verruilt AZ voor FC Twente/Heracles Academie

Bas van Baar is het nieuwe Hoofd Voetbalontwikkeling bij de FC Twente/Heracles Academie. Van Baar komt over van de jeugdopleiding van AZ en is de opvolger van Iddo Roscher opvolgen, die na dit seizoen vertrekt.