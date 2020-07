Twents bedrijf bouwde in alle haast 500 beademingsmachines, nu staan ze in de opslag

„Tja, toen we klaar waren en konden uitleveren, was de coronapiek over z’n hoogtepunt heen”, zegt Demcon-directeur Dennis Schipper. „Feitelijk is onze DemcAir nog nooit gebruikt. We gaan ze nu in oktober uitleveren, zo is het plan. Mocht er een tweede coronapiek komen, dan kunnen ze worden ingezet.”