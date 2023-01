Twentse apothekers slikken het niet langer: actie tegen geneesmiddelenbeleid, met steun patiënt

Van ’t Mös, zo heet na 45 jaar het bekende Enschedese bedrijf in tuinbeno­digd­he­den. Zonder ‘Ben’ dus: ‘Ik ben er afgeknipt, haha’

ENSCHEDE Die bedrijfsnaam Ben van ’t Mös, hoe zit dat nou precies? Simpel, zegt Ben Kleine Wiecherink. „Ben, zo heet ik. Mös is Twents voor lage grond. We zitten onder aan de Usseler Es. ’t Mös was de naam van de boerderij hier die mijn opa kocht. De familie heeft dus als bijnaam Van ’t Mös.”

10:00