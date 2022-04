Twentse bureaus scoren in digitale marketing top 100 van Emerce: twee regionale winnaars

Kind in brand na spelen met vuur op school­plein in Enschede: traumaheli­kop­ter geannu­leerd

ENSCHEDE - Een kind is woensdagavond gewond geraakt bij basisschool De Windroos in Enschede. Vermoedelijk is de kleding van het slachtoffer in brand gevlogen. Het kind is met spoed over gebracht naar het ziekenhuis. Een opgeroepen traumahelikopter werd geannuleerd.

