Twentse buschauffeurs leggen woensdag opnieuw hun werkzaamheden neer, minder bussen in de regio

‘Illegale’ boeren helpen met 25 miljoen euro? LTO Noord is positief, MOB noemt het ‘paraceta­mol tegen de kiespijn’

ZWOLLE/ENSCHEDE - De provincie Overijssel bewandelt een ingewikkelde en lastige weg om met 25 miljoen euro de problemen van de zogenoemde PAS-melders op te lossen. Toch reageert LTO Noord positief. Milieuorganisatie MOB lijkt vooralsnog mild in haar oordeel. „Dit is paracetamol tegen de kiespijn. Het is nog geen complete oplossing.”

4 juni