Twentse fiscus wil bij huiseigenaren in Enschede binnenkijken: ‘Het lijkt Noord-Korea wel’

Politie zoekt herkomst van tape, deken en touw in moordzaak van Jihad uit Enschede

ENSCHEDE - In de geruchtmakende moordzaak van Jihad Jafo (33) heeft de politie meer naar buiten gebracht over de wijze waarop de Enschedeër verpakt was voordat hij in het water belandde. Dat bleek dinsdagavond tijdens een uitzending van het tv-programma Opsporing Verzocht.

11 oktober