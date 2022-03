Twentse gemeenten gaan niet weg bij Gazprom, versneld verduurzamen als wapen tegen Poetin

Dat het voor de Twentse gemeenten lastig en zelfs contraproductief zou kunnen zijn om de contracten met het Russische Gazprom op te zeggen, dat was al duidelijk. Dat was de uitkomst van een onderzoek van een werkgroep onder leiding van de Losserse wethouder Jaimi van Essen. Het kan de gemeenten bijvoorbeeld op een schadeclaim van Gazprom komen te staan, hoewel die via de rechter wellicht aan te vechten is.