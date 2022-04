Twentse gemeenten volop bezig met leefgeld voor vluchtelingen: ‘Niet in contanten’

Een kleine maand geleden maakte het kabinet al bekend dat iedere vluchteling - of het nu een baby is, puber, volwassene of bejaarde - maandelijks recht heeft op 260 euro leefgeld. 80 procent daarvan is bedoeld voor voeding, 20 procent voor kleding en andere persoonlijke uitgaven. Daarnaast krijgen ontheemden die onderdak hebben bij particulieren een extra toelage per maand: 215 euro voor een volwassene, 55 euro voor een kind. Het idee erachter is dat een deel naar de gastheer of gastvrouw gaat, maar dat is niet verplicht.