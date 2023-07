Twentse huidexperts maken statement tegen huidkanker: ‘Bescherm jezelf tegen gevaarlijke zonnestralen, smeer je in’

Vertrouwen in Pieter Omtzigt lijkt enorm: grootste zetelaan­tal in 34 jaar lonkt

Als Pieter Omtzigt met een eigen partij meedoet aan de verkiezingen, zou hij op dit moment maar liefst 46 Kamerzetels in de wacht slepen en verreweg de grootste partij in Nederland worden. Dat blijkt uit de nieuwste peiling van I&O Research. Dat zetelaantal is groter dan enig partij in de afgelopen drie decennia is geweest.