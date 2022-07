Twentse massagesalon biedt seks aan tegen betaling, instanties treden op

Ook boven N35 bij Enschede vragen boeren aandacht voor stikstof­pro­ble­ma­tiek

Een groep van zo'n twintig boeren heeft zich dinsdagavond verzameld op een viaduct over de N35 bij Enschede om hun onvrede over de stikstofmaatregelen te uiten. Eerder vandaag lieten boeren in Twente zich ook zien bij Azelo en langs de A1 bij Holten.

28 juni