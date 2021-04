Twentse nieuwsfotograaf belaagd door beveiligers bij vaccinatielocatie van GGD in Enschede

Hornbach begint eindelijk met bouw in Enschede: ‘Kluspara­dijs met 120.000 producten’

31 maart ENSCHEDE - Na jaren is het eindelijk zover. Bouwmarkt Hornbach is begonnen met de bouw van een nieuwe vestiging aan de Zuiderval in Enschede. Naar verwachting kan iedereen in de eerste helft van 2022 terecht in dit ‘klusparadijs’.