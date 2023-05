Twentse omscholer aast op miljoenen uit Den Haag na stoppen STAP-budget

Dader, slachtof­fer, of allebei? Dit is Jey (15), mikpunt van haat in Haaksber­gen

Jey (15) uit Haaksbergen werd het mikpunt van haat, nadat hij klappen uitdeelde aan een jongen en een video daarvan - weken na het incident - viraal ging. Hij was fout, geeft hij toe. Maar wat er daarna gebeurde, vindt hij ook fout. Dit is een verhaal over de nasleep van een gefilmd gevecht, in een dorp waarin mensen besloten om voor eigen rechter te spelen.