Twentse ondernemers regelen bijbaan voor Oekraïense en Russische studenten in geldnood

ENSCHEDE - Twentse ondernemers gaan bijbanen regelen voor studenten in de regio die afkomstig zijn uit Oekraïne en Rusland. Een aantal van hen zit in een financieel zeer onzekere situatie.

In totaal verblijven meer dan 250 studenten uit beide landen in de regio. Ze zitten op de Universiteit Twente en Saxion, die beide ook de helpende hand uitsteken. De UT beschikt over een noodfonds, het Universiteitsfonds van de UT heeft speciaal voor dit doel nu ook een fonds opgericht.

„Vanuit dit fonds kunnen we helpen als onze Oekraïense en Russische studenten in financiële nood komen. Ook kunnen studenten terecht bij ons om hun verhaal te doen of begeleiding te krijgen”, zegt UT-bestuurder Vinod Subramaniam. Het aanbod geldt ook voor medewerkers aan de UT uit Oekraïne en Rusland.

Hulp voor afstudeerders

Ook Saxion biedt steun, op emotioneel en praktisch gebied. De hogeschool trok aan de bel bij Twenteboard, een samenwerkingsverband waarin behalve onderwijs, ook de overheid en ondernemers uit Twente zijn vertegenwoordigd. Via Twenteboard is een hulpprogramma gestart, waar het regelen van de bijbanen onderdeel van uitmaakt.

Twenteboard richt zich vooral op hulp en ondersteuning aan de studenten voor de langere termijn. „Een van onze belangrijkste doelen is het aantrekken en behouden van internationaal talent voor de regio”, zegt Victor Jan Leurs van Twenteboard, dat al langer bezig is om buitenlandse studenten te koppelen aan bedrijven voor stages, afstuderen of werk. Er zijn nu ook studenten uit Oekraïne en Rusland die binnenkort afstuderen. Omdat ze niet terug kunnen naar hun eigen land, zegt Twenteboard toe ze te willen helpen.

Volledig scherm Saxion zette haar gebouw in de kleuren geel en blauw om Oekraïne te steunen. © Carlo ter Ellen DPG Media