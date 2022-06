Twentse partijprominenten reageren verdeeld op fusie PvdA-GroenLinks: ‘Lidmaatschap is opgezegd’

Met video Kleurrijk olympisch dorp verrijst in Enschede: ‘Meedoen is belangrijk, maar optreden van Jannes ook’

ENSCHEDE - Voor het eerst is er een heus olympisch dorp verrezen in Twente. Dit weekend nemen 1500 sporters met een verstandelijke beperking hun intrede in een kleurrijk tentenkamp op de Universiteit Twente. Het belooft een vrolijke chaos te worden. „Veel meer dan warmte is niet nodig.”

10 juni