Twentse professor Bram Nauta wijst onderzoek voor chipmaker Nexperia af vanwege Chinese eigenaar

Zoon Enschedese horecaon­der­ne­mer krijgt vijf jaar cel voor schietpar­tij in binnenstad

Een 33-jarige man is veroordeeld tot 5 jaar cel voor een schietpartij in de Enschedese binnenstad. De Enschedeër maakte zich voor het café van zijn vader schuldig aan meerdere pogingen tot doodslag. Van noodweer was geen sprake, oordeelt de rechtbank in Almelo.