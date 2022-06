Twentse restaurants zijn Thuisbezorgd spuugzat: ‘Ze hebben een monopolie, daar kan niemand tegenop’

Grote verslagen­heid na overlijden Floris (16) op Deurninger­straat: ‘Het ene moment lach je samen, het andere moment is hij weg’

ENSCHEDE - Ze wilden hun tussenuur gebruiken voor een bezoekje aan de supermarkt, even wat halen voor de volgende toets. Maar terug op school kwamen de leerlingen van 4 vwo niet. Ze werden aangereden, door een vrachtwagen. Floris (16) overleefde het niet. Bij klasgenoten is de verslagenheid groot, in de Deurningerstraat klinkt de roep om veiligheidsmaatregelen. „Hoe vaak moet het misgaan?”

28 juni