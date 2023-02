Twentse schoolreisjes onder druk, dus wat wordt het? Vliegen naar Rome of op de fiets naar Ommen?

‘Handhaaf horeca in woningplan Bartoks­traat Haaksber­gen’

De politiek in Haaksbergen is enthousiast over de woningbouwplannen op de plek van de voormalige basisschool De Weert en de locatie waar Brezan actief was. Maar het verdwijnen van de horeca in de Bartokstraat wordt door een deel van de raad betreurd.