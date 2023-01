Twentse vrouwen domineren de strijd om media-award

Twentse vrouwen domineren dit jaar de Overijsselse verkiezing voor de Vrouw in de Media Award. Van de tien genomineerden komen er zeven uit deze regio. De rest van de provincie heeft het nakijken. De prijs wordt uitgereikt aan vrouwen die zich in de media het afgelopen jaar opvallend manifesteerden als expert.

Eén van hen is de Hengelose huisarts Marinka Hamstra, woonachtig in Borne. Ze is genomineerd voor de manier waarop ze haar nek uitsteekt voor een betere positie van huisartsen in Nederland. De bestuurder van HuisartsenZorg Twente was één van de artsen die vorig jaar tijdens de grote demonstratie op het Malieveld een gesprek afdwong met minister Kuipers.

Uit de gezondheidszorg is ook de Enschedese Ina Kuper genomineerd. Zij liet als bestuurder van Isala Ziekenhuis in Zwolle de affaire rond gynaecoloog Jan Wildschut tot op de bodem uitzoeken. Een pijnlijke affaire in haar ziekenhuis. De arts zette als spermadonor 35 nakomelingen op de wereld. Kuper speelt ook een rol in de landelijke beleidsvraagstukken over de acute zorg.

Reptielengek

Van een heel andere orde is de nominatie van Sterrin Smalbrugge, de reptielendeskundige uit Rijssen. Ze heeft een theatertour waarin ze mensen de mooie kanten van deze dieren wil laten zien. Ze schreef er meerdere boeken over en was op tv te zien in het programma Reptielengek. Ze doet veel wetenschappelijk onderzoek. Recent ontdekte ze dat de vrouwelijke koningscobra’s zich in hun eentje kunnen voortplanten.

De andere genomineerden uit Twente zijn Trudy Vos uit Enschede, Jennette Jansen uit Westerhaar, Heleen Lansink-Marissen uit Haaksbergen, Marieke Mentink uit Deurningen.

Vos is de nieuwe voorzitter van het college van bestuur van het ROC van Twente. Daarnaast is ze bestuurslid van werkgeversorganisatie VNO NCW. Ook schrijft ze met enige regelmaat opiniestukken in Dagblad Tubantia.

Paracycling

Jennette Jansen is paralympisch sporter. Ze werd vorig jaar in Canada wereldkampioen paracycling voor twee onderdelen: tijdrijden en de wegwedstrijd.

Boerin Heleen Lansink-Marissen was met regelmaat in het nieuws vanwege haar opvattingen over stikstof, de omgekeerde vlag, het Twents miljoenenplan voor ecologisch boeren en haar inbreng in het debat over nieuwe perspectieven voor de landbouw.

Bouwvrouw van het jaar

Marieke Mentink uit Deurningen is directeur van het bouwbedrijf Dura Vermeer. Ze speelt een voorname rol in haar branche die door mannen wordt gedomineerd en werd in 2022 uitgeroepen tot Bouwvrouw van het jaar.

Van buiten Twente zijn politica Caroline van der Plas (BBB), ic-verpleegkundige Jessica Kloosterboer (beiden Deventer) en Mirjam Admiraal uit Zwolle (bedrijfsjurist Wehkamp) genomineerd.

Tot en met 14 januari kan op de genomineerden worden gestemd op vrouwindemedia.nl.