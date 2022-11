U wist het niet, maar Overijssel heeft een volkslied. En dat moet nu anders

Het huidige Overijssels volkslied, dat uit 1951 stamt, is nauwelijks bekend. Menigeen weet niet eens dat Overijssel een volkslied heeft. Het lied uit 1951 heet ‘Aan de rand van Hollands gouwen’ en bevat bijvoorbeeld zinnen zoals ‘K Heb U lief; G’omvat in Glorie Oudheid, kunst en klederdracht’. Niet echt van deze tijd, vinden de Statenleden Kees Slingerland (GroenLinks) en Jan Westert (ChristenUnie).

Zij stellen voor een werkgroep op te richten, die in korte tijd met componisten en tekstschrijvers aan de slag gaat om te komen tot een eigentijdser volkslied. Ter inspiratie doen zij zelf een suggestie: het lied ‘Noabers’ van Hendrik Jan Bökkers is volgens hen ‘een goede typering van de Overijsselse cultuur waar burenhulp, contact met elkaar en het samen ergens voor staan nog altijd vaste ingrediënten van de samenleving zijn’.

Aantrekkelijke melodie

Slingerland (GL) daarover: „In Overijssel mogen we nog steeds best trots zijn en voorlopig blijven op ons typische ‘noaberschap’ waar Bökkers over zingt in dat lied, wat door het Nedersaksisch voor iedereen goed te begrijpen is. Het lied heeft een aantrekkelijke melodie die uitnodigt tot meezingen.”