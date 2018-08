'Uitgestorven' weidesprinkhaan na 26 jaar weer gespot in Twente

Tot dusver is er een roepend mannetje waargenomen. Nader onderzoek moet vaststellen of er meerdere weidesprinkhanen in het gebied zijn.

Beekherstel

Het diertje werd gevonden in een gebied waar beekherstelmaatregelen zijn uitgevoerd. Doordat water daar nu op natuurlijke wijze als beek door het gebied kan stromen, is het aantrekkelijk geworden voor insecten. Ecoloog Michiel Poolman van Landschap Overijssel is verheugd met de vondst. "Als zo’n kritische en zeldzame soort in je gebied leeft, zegt dat iets over de kwaliteit van het gebied. Daar zijn we trots op."