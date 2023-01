Uitslagen, doelpuntenmakers én wedstrijdverslagen amateurvoetbal (zaterdag)

Premie uitvaart stijgt met 200 procent; wat kan Gonda van 88 jaar ertegen doen?

ENSCHEDE - Er is veel gedoe over de uitvaartverzekering bij Ardanta in Enschede. Bij veel klanten stijgt dit jaar de premie extreem: soms wel 200 procent of meer. Hoe zit dat? Kunnen ze er nog wat aan doen? En: moet je je uitvaart eigenlijk wel verzekeren?

8:05