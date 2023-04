Uitslagen en verslagen handbal: DSVD wint nipt bij BFC, Bentelo ook komend seizoen actief in de tweede divisie

Met video Jos uit Enschede zag de oplossing voor rondslinge­ren­de fietsen bij zijn zoon in Utrecht: de fietsvlon­der

Het is de eerste in Twente, aan de Blekerstraat in Enschede: de fietsvlonder. Een parkeerplaats voor tien fietsen, ten koste van een schaarse parkeerplek voor de auto. Een vloek of een zegen?