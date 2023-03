Uitslagen en verslagen hockey: Enschedese vrouwen blijven maar scoren, mannen van EHV behalen een mooie thuisoverwinning

Nieuwsupdate Docent moet na twee dagen weg in Hengelo, het spookt in Ambt Delden en scholen in Borne zijn het wachten zat

De een moest al weg voordat hij goed en wel begonnen was. De ander bleef hangen toen hij al weg was. En de derde kan niet komen waar hij gewenst was en zoekt nu een plekje voor zichzelf. We hebben het natuurlijk over de Montessori-docent in Hengelo, het spook van de Noordmolen in Ambt Delden en het nieuwe schoolgebouw in Borne.