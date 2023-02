Uittip: de verlichte carnavalsoptocht in Twekkelerveld

Weg tussen Delden en Borner­broek op de schop: ‘N741 is daarna klaar voor de komende 15 jaar’

DELDEN/BORNERBROEK - De provincie Overijssel gaat vanaf maart groot onderhoud uitvoeren een aan de N741 tussen Delden en Bornerbroek. Vanwege het intensieve gebruik van de N741 is het wegdek in slechte staat en is onderhoud noodzakelijk.

5 februari