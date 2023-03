Uitvinder Albert Vasse (64) overleden: hij stond pal voor de slachtoffers van de vuurwerkramp

Kampioenen van Weleer Van SC Enschede, HSC’21 en Stevo tot FC Zwolle, trainer Paul Krabbe uit Losser vond elke titel prachtig: ‘Op vrachtwa­gen door het dorp’

Zijn zegereeks begon in Losser, er volgden titels met HSC’21 en SC Enschede, maar ook met FC Zwolle in de eerste divisie. Het palmares van trainer Paul Krabbe (66) is een verdienstelijke. „Ik moet eerlijk zeggen dat de kampioenschappen bij mijn amateurclubs net zo mooi waren als die bij Zwolle.”