Uitvoerder van liquidatiepoging in Twentse onderwereld moet 13 jaar de gevangenis in

Justitie wil de maatschappij voor een langere tijd beschermen tegen de criminele handel en wandel van R. en zijn broer W. Hun initialen komen niet overeen doordat de een de naam van hun vader gebruikt en de ander die van hun moeder. De zaak tegen W. heeft vertraging opgelopen doordat het OM eerst getuigen opnieuw wil horen in een mislukte liquidatie in Enschede.

Maximale straffen

In december 2019 werden de twee door de rechtbank in Almelo veroordeeld tot de maximale straffen voor een waslijst aan gewelddadige moordpogingen in opdracht van de zelfbenoemde godfather Simo D. en zijn criminele partner Marcus T. Het was D. die een oorlog tegen de verboden motorclub Satudarah was begonnen en de twee broers waren de soldaten, zo denkt justitie. R. en W. gingen tegen hun veroordeling in hoger beroep.