Ultieme reddingsactie: als fans van FC Twente voorbij fietsen, worden salamanders van de weg gehaald

BBB Overijssel overdon­derd door enorme winst: ‘Dit is ongeloof­lijk’

Carla Evers vliegt haar partijgenoten in de armen als op het scherm de uitslag staat: 17 zetels voor BBB in Overijssel, meer dan 30 procent van alle stemmen is voor de nieuwkomers. Ze hadden op winst gerekend, maar dit hadden ze nooit verwacht.