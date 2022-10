Universiteit Twente voert ‘omgekeerde norm’ in: werklunch vanaf nu standaard vegetarisch

Genieten met volle teugen in de ‘Himmel der Droadnae­gels’

LONNEKER - München in het klein, op het Oktoberfest van VKL. De ‘Himmel der Bayern’ is ingeruild voor de ‘Himmel der Droadnaegels’. De feesttent op het Dorpsplein is opgebouwd rond het Droadnaegels-kunstwerk, geïnspireerd door de bijnaam van de Lonnekernaren. „Dit is een feestje voor heel het dorp.”

