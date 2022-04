Universiteit verkoopt ‘De Efteling’ in Enschede aan het Rijk

ENSCHEDE - Een van de meest markante gebouwen in de stad is verkocht: het ITC-gebouw aan de Hengelosestraat. In de volksmond wordt het De Efteling genoemd.

De Universiteit Twente is nu nog eigenaar, maar heeft het faculteitscomplex overgedaan aan de Rijksvastgoedbedrijf. Het ITC, nu Faculteit Geo-Information Science and Earth Observation, verhuist begin volgend jaar naar het nieuwe gebouw de Langezijds op de campus van de UT.

Nadat het gebouw flink onderhanden is genomen, worden verschillende rijksdiensten ondergebracht aan de Hengelosestraat. Welke dat zijn is nog onbekend.

Het ITC-gebouw wordt in Enschede ook wel De Efteling genoemd. Die bijnaam slaat op de overbekende organische vormgeving waarmee het architectenduo Alberts en Van Huut met name eind jaren negentig furore maakte. Hun architectuur liet zich inspireren door de natuur, waarin de menselijke maat centraal staat. Dit als antwoord op de 'blokkendozen’ die daarvoor gangbaar waren. Het ITC-gebouw is in 1996 opgeleverd.

Renoveren

Het gebouw wordt eerst herontwikkeld voordat nieuwe gebruikers er in terecht kunnen. Peter van Yren, woordvoerder van het Rijksvastgoedbedrijf, zegt daarover: „Het pand, met een oppervlakte van ruim 20.000 m², gaan we de komende jaren renoveren en verduurzamen. Dat doen we met duurzame energieopwekking en betere isolatie.”

Het Rijksvastgoedbedrijf koopt vaker panden. „Dit doen we omdat kopen op de lange termijn goedkoper is dan huren. Ook kunnen we een gekocht pand sneller verduurzamen. Bij de aankoop van een pand staat maatschappelijke en economische meerwaarde voorop.”

Hergebruik

Dit betekent volgens hem bijvoorbeeld dat materialen van het gebouw waar mogelijk wordt hergebruikt bij verbouwing. „En dat we de onderhoudskosten voor de lange termijn zo laag mogelijk houden. Kortom, we zorgen dat ons vastgoed langer mee gaat voor de toekomst.”