UT-prof loopt voorzitterschap klimaatpanel Verenigde Naties mis

Met stelling Zweedse fans niet welkom in centrum van Enschede voor Europese wedstrijd tussen FC Twente en Hammarby

Supporters van Hammarby IF, donderdag de tegenstander van FC Twente in de voorronde van de Conference League, zijn woensdag, donderdag en vrijdag niet welkom in het centrum van Enschede. Dat heeft locoburgemeester Niels van den Berg besloten, na overleg met politie en justitie. „Dit is voor ieders eigen veiligheid.”