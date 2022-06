UT-studenten geschokt over uitspraak Enschedese wethouder duurzaamheid: ’Dit is precies het probleem, dinsdag gaan we de straat op’

ENSCHEDE - Wethouder duurzaamheid Niels van den Berg wil het woord klimaatcrisis niet in de mond nemen. En dat is volgens UT-studenten nou precies het probleem. Daarom houden ze dinsdag een klimaatmars in Enschede.

Students for Future heet de nieuwe actiegroep. De 23-jarige Katharina Hof en haar medestudenten sloten zich onlangs aan bij de wereldwijde organisatie en nu heeft Enschede dus een eigen afdeling. Waarom? Op 25 maart werden in alle grote steden klimaatprotesten gehouden, vertelt Katharina Hof. „Maar niet in Enschede. Dat is toch gek in zo’n grote studentenstad? We zijn naar huis gegaan en daar in Duitsland werd van alles georganiseerd door middelbare scholieren. Toen bedachten we: dan moeten we het zelf maar doen in Enschede.”

’We verzinnen dit niet’

Frustrerend vindt ze het dat er op dit vlak zo weinig gebeurt in Enschede. En dan is er ook nog een verantwoordelijk wethouder die vorige week over de klimaatcrisis zei: „Er is wel degelijk iets aan de hand. Het woord crisis laat ik me niet in de mond leggen.” Katharina vertelt dat ze geschokt was toen ze deze uitspraak hoorde. „Er is een crisis. Het is niet iets dat we verzinnen. Er zijn zoveel wetenschappers die dit al jaren zeggen. Als we nu geen actie ondernemen, dan zijn de gevolgen niet eens te overzien.”

De houding van Niels van den Berg laat volgens Katharina het probleem van de stad Enschede zien. „Als een politicus - die het wel zal weten - zegt dat er geen crisis is, dan geloven inwoners dat en hoeft er dus niets te worden veranderd. Dat is precies het verkeerde wat je nu kunt doen. Erg teleurstellend. En we zijn daarom nog gemotiveerder de straat op te gaan.”

De klimaatmars van Students for Future begint dinsdag om 17.30 uur op het Van Heekplein. Katharina: „Iedereen is welkom.”