Van Bergen dicht bij overgang naar FC Twente

indebuurt.nl Kijktip: deze Hengelose dansgroep doet mee aan Holland's Got Talent

Ben jij dol op talentenjachten, dan zit je vrijdag vast voor de buis. Dit weekend begint het nieuwe seizoen van Holland’s Got Talent. In dit tv-programma wordt gezocht naar nieuw talent en dat kan van alles zijn. Leuk nieuwtje: in de eerste aflevering duikt een Hengelose dansgroep op. Kijken dus!