Van dj in Enschede tot surfondernemer op Bali: Jordy realiseerde zakendroom

Temidden van tweede­hands spul van de kringloop ontdekt Alice Brusse (61) prachtige dakramen: ‘Zonde als dit verloren gaat’

Hoe lang Kringloop Enschede nog kunst, kitsch en ander spullen verkoopt is onzeker, want het pand wacht in principe de slopershamer. Het weerhoudt bedrijfsleider Alice Brusse er niet van om het plafond uit het gebouw in de Emmastraat te verwijderen en de monumentale dakramen zichtbaar te maken. „Dit industrieel erfgoed laat zien wat Enschede was.”