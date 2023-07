Van Homs naar Hengelo: hoe een leger van ambtenaren een gevluchte jonge vader, moeder en baby maandenlang uit elkaar hield

Wielerspel 2023: Alex Nijland nog altijd aan kop, maar concurren­tie kruipt weer wat dichter naar het geel toe

Het Wielerspel van De Twentsche Courant Tubantia nadert z’n ontknoping en de verschillen in de top van het algemeen klassement zijn zo klein, dat vrijwel iedereen in de top 10 nog kans maakt op de eindzege. Klassementsleider Alex Nijland verdedigt in de laatste twee etappes een voorsprong van twaalf punten op Bram Brokelman. André IJmker kan zomaar de lachende derde worden. Zijn achterstand bedraagt slechts 16 punten. De dagzege ging vrijdagmiddag naar Ief Kottink.