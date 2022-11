Van oost naar west via Van Heekgarage: bijkomstigheid van gratis parkeren

ENSCHEDE - De proef met gratis parkeren in de parkeergarages maakt van de Van Heekgarage een ondergrondse doorgaande weg. Die bijkomstigheid is wel iets wat de gemeente in de gaten houdt.

Vanaf 1 januari kun je in Enschede op doordeweekse dagen het eerste uur gratis parkeren in de parkeergarages. Als je een kaartje trekt bij binnenkomst, moet je langs de betaalautomaat als je eruit wilt. Ook al is het gratis. Maar mensen die met een pinpas inrijden, kunnen ook met de pinpas uitrijden. Dan hoeven ze niet langs de betaalautomaat. Dat is nu ook al wel zo, maar nu betaal je 50 cent. Dat is toch minder aantrekkelijk dan niks. Als de proef ingaat betaal je niks meer.

Van Kuipersdijk afsteken naar Boulevard

Dat betekent dat je van alle drie kant de parkeergarage in kunt rijden en er gratis en voor niks bij een andere uitgang uit kunt. Zo kun je bijvoorbeeld heel makkelijk bij de Kuipersdijk naar binnen en er op de Boulevard weer uit. Een route die bovengronds verboden is. Dat scheelt je veel omrijden en het is gratis. De gemeente is zich daarvan bewust. ”Dat is wel iets wat me tijdens het uitvoeren van de pilot meenemen in de monitorring”, aldus een woordvoerder.

De proef duurt een jaar. Volgend jaar herfst wordt bekeken of Enschede ermee doorgaat. De gemeente wil op deze manier de Enschedeërs ontzien, die maar even in de stad hoeven zijn. Om bijvoorbeeld een pakje op te halen of een boodschap te doen. Dat gratis uur geldt alleen op werkdagen en alleen voor de Van Heekgarage, Irenegarage, de Mooienhofgarage en de Stationsgarage. Op zaterdag en zondag moet je het volle pond betalen. Dat is 3,20 euro per uur, en elke 9 minuten 50 cent extra.