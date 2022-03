Van Rietmolen tot Almelo en van Rijssen tot de stemstraat in Losser: dit was De Stembus van Tubantia

Run op meel bij Lonneker Molen: ‘Acht pakjes gist? Daar kun je 500 broden mee bakken!’

ENSCHEDE - Van schaarste is nog geen sprake. Maar bij de Lonneker Molen is het zelden zo druk geweest als nu. „Zaterdag hebben we net zoveel verdiend als normaal in een maand.”

15 maart