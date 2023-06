Van Twente naar Turijn: ‘Ik was vastbesloten om het allemaal in mijn eentje te doen’

Enschedeër (37) dreigt echtgenote met brandstich­ting eigen woning en betert zijn leven na drie dagen in de cel

Een gezellig feestje thuis in Enschede eindigt op 14 november 2021 voor Mike G. (37) uit Enschede in de cel. Omdat hij tijdens een ruzie met zijn echtgenote dreigt het huis in brand te steken. G. is op dat moment onder invloed van ‘middelen’.