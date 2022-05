Van Vollenhoven opent Special Olympics in FBK-stadion

Stoer voer in het Enschedese Van Heekpark: ‘Doen we oesters of een suikerspin?’

ENSCHEDE - Een balletje trappen in het versgemaaide gras. Een selfie voor Instagram met op de achtergrond kolossale houten letters: Stoer Voer. Een rondje twijfelen langs de foodtrucks: in welke rij sluiten we aan? Stoel bemachtigen. Maar eerst de fiets parkeren. „Hé, er is zelfs geen plek meer langs de hekken.”

