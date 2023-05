Vanavond minder treinen tussen Zwolle en Enschede door personeelstekort bij Keolis

Softbal: rimpelloze middag Tex Town Tigers, tot de laatste slagbeurt

Er leek geen vuiltje aan de lucht voor Tex Town Tigers in de dubbele thuiswedstrijd tegen UVV. Het eerste duel was reeds met 10-0 gewonnen en voor de laatste slagbeurt van de bezoekers in de tweede wedstrijd was er een geruststellende 3-1 voorsprong. Toen ging het alsnog mis voor de Enschedese formatie: 3-4.