Vanwege de warmte en geen schaduwplekken: deel Jeugd Viva in Enschede afgeblazen

Vrouw betast in centrum van Enschede, politie zoekt weggereden auto

ENSCHEDE - Een vrouw is in de nacht van zondag op maandag betast door een nog onbekende man in Enschede. Dat gebeurde op de kruising van de Visserijstraat met de Molenstraat, in het centrum van de stad. De politie is op zoek naar getuigen die meer hebben gezien, en dan vooral een bij de aanranding betrokken auto.

4 augustus