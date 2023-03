Vasten reinigt lichaam en zuivert ziel

Tafelten­nis: Thijs Smit uit Enschede pakt bronzen plak op NK in dubbelspel

In de nadagen van zijn carrière heeft Thijs Smit nog een medaille veroverd op de Nederlandse kampioenschappen. Samen met trainingsmaatje Lode Hulshof won de 41-jarige Smit brons in het dubbelspel. In het enkelspel strandde de Enschedeër in de eerste ronde.