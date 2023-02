Vechten in een café? Deze vier Twentse steden voeren de zwarte lijst in, als ‘fantastische stok achter de deur’

Wie vecht in een horecazaak, een wapen gebruikt of iemand mishandelt, kan voortaan door een grote groep ondernemers gezamenlijk aan de deur worden geweigerd.

Verbod tot twee jaar

Dat is de essentie van de zwarte lijst. Een nieuw meldsysteem, waarvoor de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) toestemming heeft gegeven. Het toegangsverbod kan oplopen tot twee jaar. Dat geldt dan voor wapengebruik of ernstige mishandeling. Diefstal of drugshandel kan leiden tot een ontzegging van een jaar. Wie vecht, iemand aanrandt of met vals geld betaald, moet drie tot zes maanden buiten blijven.