Vegabiefstuk van Loetje ‘eindelijk’ op de kaart in Enschede

ENSCHEDE - De veelbesproken vegabiefstuk van Loetje staat sinds deze donderdag ‘eindelijk’ op de kaart in Enschede. De komst van de 3D-geprinte biefstuk bij het vleesrestaurant zorgde deze zomer voor een stortvloed aan reacties.

De biefstuk werd drie maand geleden geïntroduceerd bij vijf vestigingen van Loetje, normaliter een walhalla voor vleesteters. In Enschede is de Biefstuk Bali 0.0, zoals ie heet, sinds deze donderdag verkrijgbaar en kost 26,50 euro.

Resultaat uit de printer

De biefstuk is volledig plantaardig en wordt geserveerd met de traditionele sambaljus en witbrood. De plantaardige biefstuk van Loetje is gemaakt met onder meer water, plantaardige eiwitten als tarwe, soja en aardappel, plantaardige oliën, gerstemout, kleurstoffen, gedroogde groenten en kersensap. Het eindresultaat komt uit een 3D-printer, ontwikkeld door Redefine Meat in Israël.

,,Daardoor krijg je echt die vleesstructuur: een rosé binnenkant en een buitenkant die karamelliseert in de pan”, zegt Erik Theeuwes, directeur Food & Beverage bij het moederbedrijf van Loetje. Het gerecht is niet volledig veganistisch, want de jus wordt op ­basis van boter bereid. Het restaurant werkt nog aan een recept voor plantaardige jus.

Bedrijf uit Holten had wereldprimeur

Overigens had Loetje niet de primeur met een vegetarische biefstuk, het Holtense Vivera wist in 2018 als eerste ter wereld een vega-steak te ontwikkelen. Die wist aanvankelijk de markt in Nederland en Engeland te veroveren, maar stierf daarna een langzame dood.

De Enschedese vestiging van Loetje is te vinden bij Het Volkspark.

Bekijk hieronder de video: hoe smaakt ’ie en is het het geld waard?