Veiligheidsregio Twente peilt voortdurend het sentiment over asielzoekers en vluchtelingen

‘Opa’ Martin wilde snel geld verdienen met handel in wiet, maar zit nu volledig aan de grond

Martin (55) uit Oldenzaal wilde zijn zoon helpen die op zoek was naar een woning. Hij dacht via de verkoop van wiet vanuit zijn eigen woning snel en gemakkelijk geld te verdienen. Het liep anders. Nu zit hij zelf zwaar in de schulden.

29 juli